In Zeiten der Energiekrise wird Endkund:innen auch die Rolle von Warmwasser im Energieverbrauch immer mehr bewusst. Viele machen sich daher Gedanken über eine zukunftstaugliche Warmwasserbereitung. Immerhin macht Warmwasser bei neuen bzw. sanierten Gebäuden zwischen 40 und 60 Prozent des gesamten Wärmeverbrauchs aus. In Bestandsgebäuden sind die absoluten Verbrauchswerte in der Regel nochmals deutlich höher. Umso wichtiger ist die richtige Planung und Installation einer energieeffizienten Warmwasserbereitung – idealerweise unter Einsatz von erneuerbaren Energiequellen.



Wertvolle Tipps dazu gibt der Leitfaden „Warmwasser“ von klimaaktiv, der Initiative des Klimaschutzministeriums. Er bezieht sich vor allem auf Wohn- und Dienstleistungsgebäude sowie auf Gebäude im Bildungssektor und richtet sich an Professionist:innen, Studierende und Schüler:innen im Fachbereich technische Gebäudeausrüstung.