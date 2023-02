Goran Kovacev (MBA, geb. 1979) wird neuer Senior Vice President des Geschäftsbereichs Building Solutions – Europe (BLD-E) bei Uponor sowie Geschäftsführer der Uponor GmbH. Vom 1. September 2022 an berichtet er an Michael Rauterkus, Präsident und CEO der Uponor Gruppe.

In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Goran Kovacev im Geschäftsbereich BLD-E die Bereiche Vertrieb, Marketing, Business Development, Strategie, Business Performance, HR und Finanzen. Die operativen Funktionen liegen im Verantwortungsbereich der neuen Technology Organisation (dazu später mehr).

In seiner Funktion als Senior Vice President (BLD-E) übernimmt Kovacev die Nachfolge von Karsten Hoppe, President, Building Solutions – Europe und Mitglied des Executive Committee bei der Uponor Gruppe. Hoppe wird das Unternehmen verlassen.

Kovacev begann seine Karriere bei Uponor im Jahr 2019 als Vice President Sales und Marketing, verantwortlich für Zentral-/ Osteuropa sowie für weitere internationale Märkte und hat auch einen Hintergrund als Profisportler: Er war Basketballer bei Bayer 04 Leverkusen.

„Ich freue mich sehr, dass wir einen internen Kandidaten für diese neue Position gefunden haben. Goran kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Umgang mit komplexen Geschäftssituationen, der Generierung schnellen Wachstums und der Führung internationaler Teams vorweisen. Wir wollen Uponor zu einem noch kundenorientierteren Unternehmen weiterentwickeln - insofern freue ich mich sehr auf Gorans Impulse. Mit ihm an der Spitze von BLD-E werden wir das Potenzial unserer Organisation voll ausschöpfen und unsere Kundenorientierung weiter steigern. So treiben wir das Wachstum voran und bieten unseren Kunden in Europa und anderen internationalen Märkten einen signifikanten Mehrwert“, sagt Michael Rauterkus, Präsident und CEO der Uponor Gruppe.