Zeitersparnis bei der Trinkwasser-Installation

Trinkwasser wird vom Wasseranbieter mit hoher Qualität bis zum Hauswasseranschluss geliefert. Ab diesem Punkt gilt es, mit einer normgerechten Trinkwasser-Installation die Trinkwassergüte auch in den Hausleitungen zu erhalten. Dafür sind verschiedene Komponenten wie Filter, Druckminderer und Rückflussverhinderer notwendig. Aufgrund der hohen Auftragslage suchte das Installationsunternehmen Siemers hier zeitsparende Installationslösungen. „Einen Auftrag schnell zu erledigen ist bei vollen Auftragsbüchern natürlich wichtig. Aber Schnelligkeit darf nicht auf Kosten der Qualität unserer Ausführung gehen – insbesondere bei dem sensiblen Bereich Trinkwasser“, sagt Geschäftsführer Arne Siemers.

Die komplette Technik in einem Gehäuse

Genau für diese Herausforderung bei der Projekt- und Personalplanung will Resideo nun mit dem Braukmann PrimusCenter die passende Lösung anbieten. Als Hauswassercenter vereint es die komplette Technik der Hauswassereinführung in einem kompakten Gehäuse: Trinkwasserfilter, Rückflussverhinderer und Druckminderer – alle enthaltenen Bauteile sind aufeinander abgestimmt, erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien und Normen und lassen sich in einem Schritt gemeinsam montieren. Nach umfassender Beratung entschied sich die Firma Siemers dazu, bei der Trinkwasser-Installation eines Neubaus in Harpstedt (Deutschland) das PrimusCenter erstmalig zu verbauen und die einfache Montage in der Praxis zu testen.

Die Installation in der Praxis

Beim Einbau vor Ort musste der ausführende Installateur statt einzelner Komponenten nur ein kompaktes Bauteil nach dem Wasserzähler anschließen. Mit drei Schrauben war das PrimusCenter an der Wand angebracht. Danach wurde oben der Verbraucherabgang montiert und schon konnte das PrimusCenter in Harpstedt in Betrieb genommen werden. Dazu stellte der Installateur am Druckminderer lediglich den gewünschten Hinterdruck ein. Anschließend wurde die vordere Gehäuseabdeckung aufgesetzt, welche die Komponenten schützt und für ein sauberes Erscheinungsbild sorgt. „Obwohl wir das PrimusCenter zum ersten Mal eingebaut haben, gingen sowohl der Einbau als auch die Inbetriebnahme schnell und einfach von der Hand“, heißt es vom ausführenden Installationsunternehmen.

Hohe Trinkwasserqualität & einfacher Einbau

Mit dem Einbau des PrimusCenters von Resideo erfüllt die Firma Siemers die Normen für die Trinkwasser-Installation und die Ansprüche des Kunden an die Trinkwasserqualität in seinem Neubau. Das Herzstück des Hauswassercenters, der Rückspülfilter mit Edelstahlsieb und UV-beständiger Filtertasse, verhindert, dass Feststoffe in die Trinkwasser-Installation gelangen und dort Schäden durch Korrosion anrichten. Der integrierte Druckminderer reduziert zudem den Wassereingangsdruck auf einen eingestellten Wert und sorgt damit für einen geringen Wasserverbrauch. Um das Versorgungsnetz gegen das Rückfließen des Wassers aus angeschlossenen Leitungen abzusichern, ist im PrimusCenter ein Rückflussverhinderer bereits vorab integriert.

Auf diese Weise konnte das ausführende Installationsunternehmen mit einem Produkt die komplette Trinkwasser-Installation normgerecht ausführen. „Für uns war es der erste Einbau des PrimusCenters. Der Praxistest hat sich gelohnt. Wir konnten den Auftrag vor Ort mit wenig Zeitaufwand umsetzen. Das Ergebnis: Ein zufriedener Kunde auf der einen Seite und zügig wieder freigewordene personelle Kapazitäten für den nächsten Auftrag auf der anderen Seite“, resümiert Arne Siemers.