Übernahme in Bayern

Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER mit Hauptsitz in Wels/OÖ ist nicht nur in Österreich sehr aktiv, sondern auch am bayerischen Markt. Mit der Eröffnung neuer Standorte und „Mein HOLTER Bad Ausstellungen“ in Obertraubling und Passau hat HOLTER in den Jahren 2019 und 2020 sein Engagement in Bayern verstärkt. Mit der am 1. Februar 2021 verkündeten Übernahme der SHK Betriebs- und Haustechniksparte der Eisen Schmidt GmbH & Co. KG in Amberg sowie der Bauwelt Franken GmbH in Hersbruck verstärkt das oberösterreichische Unternehmen HOLTER seine Aktivitäten in Bayern und weitet das dortige Engagement entsprechend aus.

„Die Übernahme eines regional stark verankerten Traditionsunternehmens ist für HOLTER ein weiterer wichtiger Schritt am bayerischen Markt“, sagt Geschäftsführer Michael Holter, der das 1873 gegründete Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Cousine Jasmin Holter-Hofer in 5. Generation führt. „Unsere neuen Kunden in dieser Region können von der Anbindung an das leistungsstarke Logistiknetzwerk von HOLTER mit dem Zentrallager im oberösterreichischen Wels profitieren“, erklärt Michael Holter. Damit steht jeden Tag ein umfangreiches Liefersortiment mit vielen neuen interessanten Produkten und Marken zur Verfügung.

An 22 Standorten in Österreich und Deutschland beschäftigt HOLTER rund 800 Mitarbeiter (m/w/d). In Bayern bietet das Familienunternehmen seinen Installateurkunden zwei „Mein HOLTER Bad Ausstellungen“ in Regensburg und Passau. Mit den neuen Standorten in Amberg und Hersbruck wird der Aktionsradius für bayerische Kunden auf nunmehr vier Ausstellungen erweitert. Dort finden Besucher Inspiration und Beratung zu den Leistungsbereichen Badezimmer, Wellness & Pool, Haustechnik sowie Hauswirtschaftsraum.