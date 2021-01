Toller Start des Montage-Angebots

Die Frauenthal Handel Gruppe hat für ihre Kunden mit dem Bad & Energie Service ein neues Angebot, das dem Fachkräftemangel und etwaigen Auftragsspitzen zugleich entgegenwirkt: Fachpersonal montiert im Auftrag und auf Rechnung des Installateurs Duschwände und Badmöbel, setzt Klimaanlagen und Wärmepumpen der Marken ALVA und Panasonic in Betrieb, und übernimmt die Wartung.

Constantin Otto Wollenhaupt, Marketingleitung bei der Frauenthal Handel Gruppe und Alva-Fan erklärt in Richtung Installateure: „Mit den Angeboten von Alva überzeugen Sie jeden preissensiblen Kunden. Wenn sie Montage, Einbau und Wartung an Bad & Energie Service auslagern, sind sie ruck-zuck mit der Baustelle fertig und am Weg zum nächsten Auftrag.“

Für Wärmepumpen wird bei Stufe 1 neben diversen Prüfungen auch der Standard-Regler programmiert und der Konsument eingeschult. Bei der Stufe 2 werden zusätzlich die Absperrventile geöffnet, eine Dichtheitsprüfung und Druckprobe durchgeführt sowie die Bördelverbindungen erstellt.

Bei den Klimageräten wird die Anlage kontrolliert, eine Dichtheitsprüfung ausgeführt, alle elektrischen Verbindungsleitungen angeschlossen und der Konsument eingeschult.

Damit springt Bad & Energie Service nicht nur in Zeiten hoher Auftragslage ein, sondern übernimmt auch Arbeiten, für die spezielle Ausbildungen notwendig sind. Die Rückmeldungen von SHT und ÖAG Kunden für dieses Serviceangebot sind sehr positiv. „Wir haben toll gestartet! Trotz Corona waren wir gleich in den ersten Monaten gut ausgelastet und expandieren weiter“, so Martin Hiden, Geschäftsbereichsleiter von Bad & Energie Service. „Es gibt Montage-Trupps in Wien, in der Steiermark, in Kärnten und in Oberösterreich. Mittlerweile besteht unser Team schon aus fünfzehn Mitarbeitern, wobei es Pläne zur weiteren Personal-Aufstockung gibt. Auch zusätzliche Dienstleistungs-Angebote sind bereits in der Pipeline.“