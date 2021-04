Retrofit in Molkerei spart 50.000 Euro pro Jahr

In einem 2011 gebauten Hochregallager 70 Kilometer südwestlich von Hamburg lagern fertige Molkereiprodukte auf bis zu 4.500 Paletten bei konstanten fünf Grad Celsius. Die Temperatur in der 1.000 m² großen Halle muss das ganze Jahr hindurch konstant gehalten werden.

Die junge Alt-Anlage

Die alte Lüftungsanlage bestand aus vier großen direkt angetriebenen Ventilatoren und war erst neun Jahre alt – also noch nicht wirklich alt. Aber die Anlage rückte bei der Energiemanagementzertifizierung (nach DIN EN ISO 50001) in den Fokus, da sie rund um die Uhr läuft. Die berechnete Energieeinsparung überraschte und überzeugte zugleich ‑ das Retrofit begann nach ausführlicher Planung.

Aus eins mach vier

Die alten Ventilatoren waren in Technikcontainern untergebracht und wurden mit einem 110-Tonnen-Autokran entfernt. Wegen der notwendigen konstanten Kühlung konnte nur ein Element auf einmal umgebaut werden, denn das Hochregallager war weiter in Betrieb. Jeder der vier Großventilatoren wurde durch ein FanGrid mit je vier RadiPac EC-Radialventilatoren von ebm-papst ersetzt. Also wurden 16 kleinere statt bisher vier große Ventilatoren verbaut. Die Vorteile eines FanGrids spielten beim Retrofit vor allem für das Lager mit Paletten voll verderblicher Ware eine große Rolle: Ausfallsicherheit durch Redundanz und Senkung des Geräuschpegels, da die Molkerei in einem Mischgebiet angesiedelt ist.

Viele Vorteile durch ein Retrofit

Die alten Ventilatoren liefen bei 78 % Leistung, die neuen FanGrids schaffen denselben Volumenstrom mit nur 50 % Leistung. Die Molkerei spart damit gleich doppelt: jährlich rund 47.000 Euro Energiekosten und 100 Tonnen CO2-Emissionen. Auch jenseits der Energiekosten sammelt die Anlage Pluspunkte. Die Betriebssicherheit hat sich durch die redundante Auslegung der FanGrid stark erhöht. Ein weiterer Effekt ist die geringere Schalllast, die sich durch den Austausch um rund 12 dB(A) reduziert hat.

Seit Mai 2020 sind die insgesamt 16 RadiPac EC-Radialventilatoren in Betrieb und kühlen Joghurt, Topfen & Co. bedarfsgerecht und sparen dabei noch Geld.

Apropos FanGrid

Anwendungen, die hohe Luftleistungen erfordern, gibt es viele. Typische Beispiele sind Rechenzentren, große Gebäudekomplexe in der Industrie, der Lebensmittelbereich, aber auch Hotels, Wohnanlagen oder Krankenhäuser.

Um hohe Luftleistungen in der Raumlufttechnik zu erreichen, werden mehrere kleinere Ventilatoren in sogenannten FanGrids kombiniert. ebm-papst hat FanGrid-Module mit RadiPac Radialventilatoren im Programm – auch solche mit automatischer Resonanzerkennung für mehr Betriebssicherheit.

Treibende Kraft der im FanGrid verbauten Ventilatoren sind moderne EC-Motoren, die sowohl im Voll- als auch im Teilastbetrieb sehr energieeffizient arbeiten.