Qualität, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit stimmen

Ronald Roovers ist für das QHSE-Management bei Coolworld zuständig. Er sorgt für die Einhaltung der Unternehmensnormen auf dem Gebiet von Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. „Coolworld unterscheidet sich am Markt durch Qualität und Service", erzählt er. „Das wollten wir auch offiziell verkünden können, denn wir merken, dass immer mehr Kunden eine ISO-Zertifizierung verlangen. Sie wollen sichergehen, dass sie mit einem verlässlichen Partner arbeiten.

Außerdem verzeichnet das Unternehmen Coolworld starkes Wachstum. Dadurch nimmt bei uns das Bedürfnis nach klaren Vereinbarungen und Verfahren immer mehr zu. Wir sind ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in ganz Europa. Die internationalen ISO-Normen helfen uns, in allen Niederlassungen auf eindeutige Weise zu arbeiten und überall für hohe Qualität zu sorgen.“ Coolworlds niederländischer Standort hat drei ISO-Zertifikate für drei unterschiedliche Zielsetzungen erhalten.

ISO 9001 – Ständige Qualitätsverbesserung

ISO 9001 ist die international akzeptierte Norm für Qualitätsmanagement. Durch dieses Zertifikat weist Coolworld nach, dass das Unternehmen die hohen Anforderungen von Kunden sowie strenge Gesetze und Vorschriften erfüllt. „Außerdem verdeutlicht die ISO 9001, dass wir Risikomanagement ernst nehmen und Prozesse ständig verbessern", erläutert Roovers.

„Qualitätssicherung war in unserer Organisation bereits tief verankert. In der ISO-Zertifizierung haben wir das jetzt auch festgelegt. Nach jeder Lieferung rufen wir die Kunden an und befragen sie zu ihrer Erfahrung. Erfolgte die Lieferung rechtzeitig? Wie war der Kontakt mit dem Fahrer oder Monteur? Entspricht das Material den Erwartungen? Die Ergebnisse analysieren wir genau. Wird eine Frage mit ‚nein‘ beantwortet oder gibt es eine Bewertung mit weniger als 7 von 10 möglichen Punkten, dann ergreifen wir Maßnahmen. Gesetzt den Fall, ein Kunde hatte hinsichtlich des gelieferten Materials andere Erwartungen, dann prüfen wir, wie das Vorgespräch verlaufen ist und ob wir irgendwo etwas hätten besser machen können. Auf diese Weise lernen wir aus unseren Erfahrungen und verbessern unsere Prozesse.“

ISO 14001 – Geringere Umweltauswirkungen

Mit der ISO 14001 weist Coolworld nach, dass das Unternehmen die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Energieeinsparung und den sorgfältigen Umgang mit gefährlichen Stoffen erfüllt. „Befragungen und Erhebungen über Umweltmaßnahmen sind immer öfter Bestandteil von Angebotsanfragen", sagt Roovers. „Die Nachfrage nach energiesparenden, umweltfreundlichen Kühlungen steigt. Coolworld entspricht diesem Bedarf, indem wir immer mehr Kühlungen mit CO₂ als natürliches Kältemittel einsetzen.“

ISO 45001 – Sicherheit und Gesundheit

Das ISO-45001-Zertifikat betrifft die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Es ersetzt das bisherige niederländische „VCA“-Sicherheitszertifikat von Coolworld für sicheres und gesundes Arbeiten. „Die ISO-Normen gelten international“, erläutert Roovers. „Demnächst treffen sie auf all unsere europäischen Standorte zu. Coolworld legt großen Wert auf sicheres Arbeiten, sowohl an unseren eigenen Standorten als auch bei Kunden. Bevor unsere Monteure ihre Arbeit aufnehmen, führen sie grundsätzlich eine Risikoanalyse durch. Nach Rücksprache mit den Kunden ergreifen wir aufgrund der Analyse regelmäßig zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken auf das absolute Mindestmaß zu beschränken.“

Kompliment für das Unternehmen

„Dass wir so glatt durch die Audits gekommen sind, ist ein großes Kompliment für die Organisation", freut sich Roovers. „Die ISO-Zertifizierung ist die Anerkennung, dass bei Coolworld Qualität, Umwelt und Sicherheit hohe Priorität haben. Darauf bin ich stolz! Sie besagt außerdem, dass unsere Kunden und Partner davon ausgehen können, dass wir überall die gleichen hohen Anforderungen für unsere Produkte und Arbeitsweisen haben.“

Die Zertifizierung für die Standorte Deutschland, Österreich und Schweiz ist nun ebenfalls abgeschlossen.

www.coolworld-rentals.at

www.heatworld-rentals.at