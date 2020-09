Praxis-Wissen für Installateure

Damit Fachhandwerker auch in der arbeitsintensiven Hochsaison ‚up do date‘ sind, setzt Vaillant seine bewährte Webinar-Reihe in einer neuen, noch kompakteren Version, fort. Die inhaltliche Bandbreite der Vaillant Webinare reicht von Grundlagen sowie Aktivierung von Wärmepumpen und Gas-Brennwertgeräten, über detailliertes Fachwissen zu Klima- und Regelungstechnik, bis hin zu den Vaillant Abgassystemen. Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit kommt dem Webinar-Thema „Wartungsarbeiten bei Gasgeräten“ besondere Bedeutung zu. Neben Technik & Fachwissen werden die Möglichkeiten digitaler Tools und Services im Vaillant FachpartnerNET vorgestellt.



„Alle Installateure willkommen“

Die bisherigen Webinare wurden von vielen Installateuren sehr gut angenommen. „Wir haben unsere Webinare komprimiert und von zwei Stunden auf eine Stunde reduziert. Damit unterstützen wir den Fachhandwerker auch in der zeit- und arbeitsintensiven Zeit mit unserem kompakten Trainingsangebot und halten ihn auf dem Laufenden“, erklärt Steffan Rumpler, Manager Training bei Vaillant Group Austria. Die Teilnahme an den Vaillant Webinaren ist via PC, Laptop, Handy oder Tablet möglich. „Es sind alle konzessionierten Fachhandwerker herzlich willkommen und eingeladen, an unserem kostenlosen Weiterbildungsangebot teilzunehmen“, so Rumpler weiter.

Bis Ende dieses Jahres werden noch über 60 Vaillant Webinare angeboten. Weitere Infos und alle Termine sowie direkte Anmeldung über den Vaillant Fachpartnerzugang (FachpartnerNET).