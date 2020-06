Neueröffnung der Inspirations-Insel

Kein anderer Schauraum der Frauenthal Handel Gruppe hat eine längere Geschichte als die Ausstellung an der Adresse „Getreidemarkt 8, 1010 Wien“. 1901 nahm die heutige ÖAG unter dem Namen Armaturen- und Maschinenfabrik genau an dieser Adresse ihre Geschäfte auf. Ende der 1970er Jahre wurde hier ein Schauraum für Konsumenten eingerichtet. Heute - nach einer bewegten Geschichte - steht der Standort Getreidemarkt wieder im Rampenlicht. Es wird spannend, denn der Marktführer präsentiert nicht nur ein neues Ausstellungsdesign, sondern auch das Bad & Energie Partner-Konzept!

„Mit dem Bad & Energie Partner-Konzept gehen wir hier am Getreidemarkt in der Wiener Innenstadt völlig neue Wege. Unsere Industriepartner Bette, Conform, Dornbracht, Duka, Geberit, Laufen, Villeroy & Boch sowie Vogel & Noot gestalten in unserem Schauraum exklusiv eigene Flächen für ihre Badezimmer-Lösungen,“ erklärt Beatrix Ostermann, Frauenthal Service Vorstand, und ergänzt: „So entsteht eine einzigartige Wohlfühl-Atmosphäre, die den Besucher in seinen Bann zieht.“

Der obere Stock ist für das Exklusivsortiment Passion und die Eigenmarke ALVA reserviert. Gezeigt werden hochwertige Trends sowie Klassiker in verschiedenen Stilrichtungen, die zu smarten Raumlösungen inspirieren.

Es ist gerade dieser spannende Mix aus handverlesenen Markenherstellern und Eigensortimenten, der eine einmalige Badezimmer-Erlebniswelt entstehen lässt. So macht man 2020 Konsumenten Lust auf ein neues Bad.

Der Bad & Energie Schauraum am Getreidemarkt ist mit seinen rund 600 m² weit mehr als ein Ort für Inspiration und versierte Beratung. Denn auch als Location für Produkt-Präsentationen und Events der ausstellenden Industrie-Partner bildet er den perfekten Rahmen, um Sortiment-Highlights unvergesslich in Szene zu setzen.

„Die zentrale Lage im Herzen Wiens, die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die großen Schaufenster-Flächen machen den Standort schon äußerlich zum attraktiven Anziehungspunkt. Im Inneren überzeugen die lichtdurchfluteten Räume, der Ausstellungsmix und natürlich das kompetente Beratungs-Team rund um Michael Piringer,“ freut sich Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender Frauenthal Service, über das neue Schmuckstück des Branchenleaders.