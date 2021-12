Leistungsfähiges DC-LAB eröffnet

Mit dem hochmodernen Gleichstrom-Labor (DC-Lab) erweitert Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung seine bestehende Laborinfrastruktur wesentlich. Das Labor des AIT steht vor allem Kunden aus der Industrie und Partnern (m/w/d) aus der Forschung zur Verfügung. „Wir setzen hiermit einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Forschungsinfrastruktur am AIT Austrian Institute of Technology. Das DC-Lab ist damit eine einzigartige Einrichtung in Europa. Wir bieten der Industrie eine umfassende Prüfinfrastruktur für neue technologische Entwicklungen im Bereich Gleichstromtechnik“, so AIT Managing Director Anton Plimon.



Lösungen für innovative Energieversorgung

Heute liegen die Anwendungsbereiche für Gleichstromtechnik beispielsweise im Bereich erneuerbarer Energiesysteme wie Photovoltaik in Kombination mit Speichern oder Wasserstoff, in Bordnetzen von Elektrofahrzeugen oder bei der industriellen Stromversorgung zum Beispiel von Datencentern. Wolfgang Hribernik, Head of Center for Energy: „Wir entwickeln hier am Center for Energy Lösungen für die innovative Energieversorgung von morgen. Im Bereich der elektrischen Energiesysteme bieten wir Industrie und Forschung eine hochwertige und spezifische Laborinfrastruktur. Das High Power Laboratory und das SmartEST-Lab bilden seit Jahren eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur für Komponenten der elektrischen Energietechnik. Mit dem neuen DC-Lab steht nun eine Entwicklungs- und Validierungsplattform für Gleichstromkomponenten zur Verfügung.“

Friederich Kupzog, Head of Competence Unit Electric Energy Systems am Center for Energy: „Auf europäischer Ebene gibt es nur wenige vergleichbare Labore. Mit dem neuen DC-Lab nehmen wir hier eine Schlüsselfunktion ein, um DC-Innovationen maßgeblich voranzubringen. So können wir z.B. die Entwicklung neuer Hochleistungsschaltgeräte für DC-Netze unterstützen und solche neuen Produkte unter realen Bedingungen charakterisieren.“



Leistungen des DC-Labs

Das DC-Lab ist eine Entwicklungs- und Validierungsplattform für Gleichstromkomponenten für Unternehmen, die sich mit Herstellung und Betrieb von DC-Systemen beschäftigen. Das Labor deckt Entwicklungsleistungen entlang des gesamten Entwicklungsprozesses ab – vom Konzept bis zur Inbetriebnahme. Typische Anwendungsfälle sind die Prüfung des Ausschaltvermögens unter Betriebsbedingungen und bei Kurzschlüssen sowie Kurzzeitstrom- und Stoßstromprüfungen. Was das DC-LAB kann und ausmacht, zeigt auch ein Video.



Anspruchsvolle Planung

Das DC-Lab wurde mit einem Investitionsvolumen von 3 Mio. Euro nach nur elf Wochen Bauzeit im Oktober 2021 fertiggestellt und war in seiner Planung und Konstruktion eine anspruchsvolle Aufgabe, denn es gab keine direkten Vorbilder. Gemeinsam mit engagierten Unternehmen wurden 30 Tonnen Stahl und über 50 Tonnen Kupfer verbaut.

Das Schaltgerüst ist das Herzstück des DC-Labs, das aus zwei Teilen besteht: In der oberen Etage befindet sich vier Transformatoren. In der unteren Etage stehen Gleichrichter, die aus Wechselstrom Gleichstrom erzeugen. Beide Etagen sind auf sehr hohe Ströme von bis zu 80 Kiloampere und 75 Megawatt Prüfleistung ausgerichtet. Das Labor nimmt noch im Dezember 2021 seine Arbeit auf.