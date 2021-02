Jetzt neu auch in Oberwart

Mittlerweile sind es über 80 Installateur Service Zentren (ISZ) in Österreich, die die Frauenthal Handel Gruppe für konzessionierte Fachhandwerker betreibt.

Der jüngst eröffnete neue ISZ-Markt im burgenländischen Oberwart (Leharhof 1) hat auf 700 m² alles, was Installateure täglich brauchen. Als perfekte Ergänzung für die Baustelle ist auch ein Elektro- und Befestigungstechniksortiment eingelagert. „ALVA-Tiere“ können sich ihre Aktionsartikel mit tollen Beigaben nun auch in Oberwart holen. Kunden parken bequem direkt vor dem Markt.

Das ISZ Team Jürgen Dragovits und Karl Pichlhöfer feierten gemeinsam mit den Kunden aus der Region die Eröffnung mit einer köstlichen Grillhendl-Aktion.