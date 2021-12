Internationale Expansion schafft neue Green-Jobs

An den drei Standorten werden insgesamt 44 Millionen Euro investiert, um Produktions- und Logistikflächen zu erweitern. „Für uns ist es wichtig, den Menschen wohnortnahe, hochwertige Arbeitsplätze zu bieten. Eine dezentrale Strategie und kurze Arbeitswege sind unserer Meinung nach für Mensch und Umwelt die beste Lösung“, so ÖkoFEN-Geschäftsführer Stefan Ortner.

Erweiterung der Produktionsfläche in Oberösterreich

Die Nachfrage nach klimafitten Pelletsheizungen aus Österreich erfordert die Erweiterung der Europazentrale. Die ursprüngliche Planung der Verdoppelung musste daher aktualisiert werden. Der Produktions- und Logistikstandort in Niederkappel wird nun auf insgesamt 40.000 m² Fläche mehr als verdoppelt. Im April 2021 erfolgte der Spatenstich zu diesem 32 Millionen Euro Projekt. Die Fertigstellung der Gebäudehülle der zweigeschossigen Halle ist bis Weihnachten 2021 geplant, der finale Abschluss des Bauvorhabens sowie die Aufnahme des Produktionsbetriebs für Sommer 2022. Mit dem Ausbau erhöht das Unternehmen die Produktionskapazität auf bis zu 50.000 Pelletsheizsysteme pro Jahr.

Erweiterung der ÖkoFEN-Niederlassungen in Frankreich und Deutschland

© ÖkoFEN Das wird der neue ÖkoFEN-Standort in Deutschland.

Das Heizen mit Pellets boomt auch außerhalb Österreichs. Deshalb erweitert der Pellets-Spezialist auch in den ÖkoFEN Niederlassungen in Frankreich, sowie im bayerischen Mickhausen. An den beiden Standorten investiert ÖkoFEN insgesamt 12 Millionen Euro und schafft auch dort dezentrale und wohnortnahe Arbeitsplätze abseits großer Ballungsräume.

© ÖkoFEN Und so soll die ÖkoFEN-Niederlassung in Frankreich aussehen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hat bei den Bauprojekten von ÖkoFEN Priorität. Alle drei Objekte werden daher in Holzbauweise und in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen realisiert. Dabei wird neben Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auch auf minimale Flächenversiegelung geachtet. So werden in der Europazentrale im Mühlviertel die Parkplätze künftig in das Untergeschoß integriert. Für ein ganzheitliches Konzept sind zudem die Themen regionale Wärmeversorgung durch Pellets, sowie Stromversorgung und Mobilität von zentraler Bedeutung. Die bestehenden Photovoltaikanlagen werden erweitert und zusätzliche Stromspeicher sowie 100 Ladestationen für E-Autos installiert. Damit will das Unternehmen beweisen, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander kombiniert und umgesetzt werden kann.

Über 100 Millionen Umsatz im Geschäftsjahr 2020

ÖkoFEN zieht für das Jahr 2020 eine positive Bilanz: Insgesamt lieferten die Mühlviertler im Vorjahr weltweit rund 15.000 Heizsysteme aus. Den Konzernumsatz steigerte ÖkoFEN im Geschäftsjahr 2020 dadurch um rund 50 Prozent auf 115 Millionen Euro.

50 neue Green-Jobs in Niederkappel

Im Zuge der Expansion erweitert das Unternehmen seine Teams an den Produktionsstandorten in Niederkappel und Lembach im Bezirk Rohrbach und bietet in verschiedenen Produktionsbereichen – vorwiegend in der Montage – sowie in der Kommissionierung und Lagerlogistik 50 neue Jobs. Der prämierte Arbeitgeber zeichnet sich dabei durch ein angenehmes Arbeitsklima aus: Neben dem Verzicht auf Schichtarbeit legt ÖkoFEN Wert auf helle und saubere Arbeitsplätze sowie ruhiges Arbeiten ohne Lärm. Zudem wird an Einzelmontageplätzen ohne Fließband und Akkord gearbeitet. Für Interessierte bietet das Unternehmen ab sofort Besuchs- und Schnuppertermine zum unverbindlichen Kennenlernen.