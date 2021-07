Hochwasser-Hilfe: mobile Heizzentralen 3 Tage gratis mieten

Nachdem die ersten Bilder des Hochwassers aus Deutschland zu uns herübergeschwappt sind, hat sich Hotmobil entschlossen, die Aktion zu starten: „Hilfe in Notfällen zu leisten, gehört zu unserem Berufsalltag. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen, die aktuell und wohl noch für längere Zeit auf eine funktionierende Heizung und Warmwasser verzichten müssen, gewähren wir den Mietern von mobilen Heizzentralen in den betroffenen Regionen die kostenfreie Nutzung an den ersten drei Miettagen. Unser gesamtes Team trifft bereits alle nötigen Vorkehrungen, um im Bedarfsfall mit den passenden Anlagen schnell vor Ort einsatzbereit zu sein“, sagt Geschäftsführer Bernd Becherer.

Überbrückungshilfe

Die mobilen Heizzentralen gibt es in unterschiedlichsten Leistungsgrößen von 21 bis 2.500 kW im Anhänger oder Container. Sie überbrücken Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, in Gewerbe- und Industriegebäuden, Krankenhäusern und in Hotels und Restaurants.

Alle weiteren Informationen zu der Hochwasser-Hilfsaktion gibt es unter www.hotmobil-oesterreich.at und telefonisch unter 021 67 909 90-10.