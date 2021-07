Die Intersolar Europe feiert ihren 30er

Seit mehr als drei Jahrzehnten werden auf der Intersolar die wichtigsten Trends, Innovationen und Expansionsaktivitäten der Branche präsentiert. In diesem Jahr findet die Intersolar Europe gemeinsam mit den drei Energiefachmessen ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe in einem kompakten Format im Rahmen der The smarter E Europe Restart 2021 vom 6.–8. Oktober statt. Rund 800 Aussteller werden sich auf 66.000 m2 Ausstellungsfläche den 20.000 erwarteten Besuchern präsentieren.

Intersolar bildet Entwicklungen der Branche ab

Als internationale Plattform für Photovoltaik, Solarthermie, Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für die Integration von Erneuerbarer Energien wird auf der Intersolar die Entwicklung der Solarwirtschaft sichtbar. „Die Macher haben ein einzigartiges Gespür dafür, frühzeitig Branchentrends zu erkennen und diese durch das Angebot eines geeigneten Handelsplatzes, gepaart mit einem hochwertigen Konferenzprogramm zu verstärken“, sagt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Intersolar ist international

Der Branchentreff vernetzt Hersteller, Zulieferer, Händler und Dienstleister miteinander – und das mittlerweile auf vier Kontinenten. „Jedes Jahr kann man an den Besucherströmen ablesen, welche neuen Länder auf den Zug ins Solarzeitalter aufgesprungen sind“, so Körnig.

Partnerschaft mit Bundesverband für Solarwirtschaft

Der Bundesverband Solarwirtschaft berät und begleitet die Intersolar Europe bereits seit ihren Ursprüngen in den neunziger Jahren und seit 2008 als Exklusivpartner in der Organisation von Side- und Presseevents, bei der Einladung und Ansprache von Bundes- und Landespolitikern sowie der Einladung, Organisation und Führung internationaler Delegationen. Auch dieses Jahr ist der BSW wieder mit einem Messestand (in Halle A6, Stand Nr. 360) vertreten.