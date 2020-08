Bosch klimatisiert 3.000 Quadratmeter in Salzburg

In Seekirchen am Wallersee ist nun ein neues Objekt von Schober Bauer Immobilien (SBI) mit einer Nutzfläche von 8.000 Quadratmeter entstanden. Für die rund 3.000 Quadratmeter Heizfläche setzt SBI auf eine Lösung von Bosch Thermotechnik Österreich. Bauherr und SBI-Inhaber Johann Schober zeigt sich von Bosch begeistert: „Ich hatte während des gesamten Projektes kompetente Ansprechpartner bei Bosch und von Beginn an den Eindruck, dass ich hier mit erfahrenen Experten zusammenarbeite“.

Gas-Brennwertgeräte und Wärmepumpe im Einsatz

Im SBI Center in Seekirchen am Wallersee haben neben mehreren Wohnungsmietern auch einige Unternehmen ein neues Zuhause gefunden: ein Notar, eine Steuerberatungskanzlei, ein Physiotherapie-Zentrum, ein Fitnessstudio, eine auf See- und Luftfracht spezialisierte Firma sowie ein Unternehmen automatischer Türtechnik, Zutritts- und Sicherheits-lösungen. Sie alle profitieren vom angenehmen Klima, das durch eine moderne Heizlösung von Bosch garantiert wird.

Die Heiztechnik im SBI-Center besteht dabei aus einer Kaskade mit vier Gas-Brennwertgeräten des Typs CerapurMaxx ZBR 70-3 A 23 (400 kW) sowie sechs Luft/Wasser Split-Wärmepumpen Supraeco SAS 15-2 ASB (je 15 kW). Der Spatenstich für das SBI Center war im Jahr 2016, die Heizanlage wurde 2018 vom Installationsbetrieb Anglberger GmbH (Obertrum) eingebaut und das Projekt schließlich 2019 fertig gestellt und an die Mieter übergeben.