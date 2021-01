Ältester Verdichter gesucht

Seit Gründung des Unternehmens vor über 85 Jahren ist Bitzer in der Kälte- und Klimatechnikbranche ein Vorreiter in puncto Qualität und Langlebigkeit. Über eine Social-Media-Aktion sucht der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik nun nach den ältesten Hubkolben- und Schraubenverdichtern aus eigenem Hause, die noch in Betrieb sind. Für beide Verdichterarten gibt es jeweils für die Teilnehmer (m/w/d), die den ältesten Verdichter finden, attraktive Preise zu gewinnen: Jedes Gewinnerpaket beinhaltet eine Weblearning-Session der Schaufler Academy nach Wahl, ein schnurloses Jabra-Headset und ein Bitzer Office-Paket.



So funktioniert die Teilnahme

Kunden, die echte BITZER Hubkolben- oder Schraubenverdichter in Betrieb haben, schicken folgende Fotos und Informationen an socialmedia(at)bitzer.de mit folgenden Angaben:

jeweils eine Aufnahme des Verdichters, seines Typenschilds und des Verdichtereinbaus in der Anlage

Angaben zur Art der Anlage und Informationen zum Anlagenstandort

den Namen des Anlagenbetreibers

die eigenen Kontaktdaten

Die gesamten Bedingungen zum Mitmachen sind im Bitzer Magazin „Compact“ zu finden (hier geht es zu den Teilnahmebedingungen). Teilnahmeschluss ist der 15. März 2021.