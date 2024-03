„Bis 2030 will Österreich 100 % des Stromverbrauchs dekarbonisieren. Damit das gelingt, investiert APG in den kommenden 10 Jahren insgesamt neun Milliarden Euro in den Um- und Ausbau der Netzinfrastruktur“, informiert Schuh. Einen wesentlichen Part in der Transformation des Energiesystems übernehmen Umspannwerke: Sie sind die Auffahrten für erneuerbare Energie und integrieren den Strom in das österreichweite Transportnetz der APG. So stellt der Netzbetreiber sicher, dass der Strom immer genau dort ankommt, wo er gerade benötigt wird: ob hierzulande oder in Europa. Und das Herz eines jeden Umspannwerks? Der Transformator.

