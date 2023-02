Die Erdgas-Pipelines Nord-Stream 1 + 2 in der Ostsee lecken „plötzlich“ an mehreren Stellen, weshalb derzeit ein Sabotageakt als wahrscheinliche Ursache angenommen wird. Auch dieses Beispiel zeigt eindringlich, wie wichtig der Schutz und (bzw. die regelmäßige Wartung/Inspektion) von Energie-Infrastruktur ist.

In Österreich betreibt Gas Connect Austria ein rund 900 km langes Gasnetz, das regelmäßig überwacht wird. Laufend werden auch neue technische Möglichkeiten für eine effiziente und sichere Überwachung geprüft. Neben der bewährten Inspektion der Leitungen durch Begehung und Befahrung könnten dabei künftig auch automatisiert fliegende Drohnen anstatt der bisher üblichen Befliegung per Helikopter zum Einsatz kommen.