Der „Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit“ ist derzeit europaweit einzigartig, da er die architektonische Qualität von Bauwerken und deren Nachhaltigkeit in Kombination bewertet und die Vorreiterrolle Österreichs im Bereich des innovativen und nachhaltigen Bauens unterstreicht.

In der aktuellen Ausschreibung zum „Österreichischen Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2024“ können Gebäude in Österreich, die zwischen 2020 und Oktober 2023 fertiggestellt wurden und erstmals für den Staatspreis beworben sind, eingereicht werden. Gebäude mit fossilen gebäudebezogenen Wärmesystemen sind von einer Auszeichnung ausgeschlossen.

2024 wird ein besonderes Augenmerk auf herausragende Beispiele der Bestandsentwicklung, des kreislauffähigen Bauens und der Quartiersentwicklung gelegt.

Bewerben können sich Errichter (m/w/d), Betreiber (m/w/d), die verantwortlichen Architekten (m/w/d) sowie die energietechnischen Planer (m/w/d) des jeweils eingereichten Bauwerks. Bewertet wird neben der architektonisch-städtebaulichen Qualität die Nachhaltigkeit der Objekte anhand der Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards.

Einreichungen für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2024 sind ab sofort und bis 12. Jänner 2024 möglich.

Die eingereichten Projekte werden in einem mehrstufigen Verfahren von einer sechsköpfigen Jury unter der Leitung von Architekt Matthias Hein im Februar und April 2024 bewertet.

Die Staatspreisverleihung findet im Juni 2024 m Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Wien statt.

Weiterführende Informationen zur Ausschreibung und Einreichung findet man auf der klimaaktiv.at/Staatspreis-Seite.