Porthos nennt sich das Joint Venture zwischen EBN, Gasunie und der Port of Rotterdam Authority. Porthos bietet einer Reihe von Unternehmen im Hafen von Rotterdam Transport- und Lagerdienstleistungen an. Die Unternehmen Air Liquide, Air Products, ExxonMobil und Shell werden CO 2 abscheiden und an Porthos liefern. Zu diesem Zweck investieren sie selbst in Abscheidungsanlagen. Porthos transportiert das CO 2 dann durch den Hafen von Rotterdam zu leeren Gasfeldern etwa 20 Kilometer vor der Küste. Dort wird das CO 2 in drei bis vier Kilometer Tiefe in der Nordsee dauerhaft gespeichert. Das Porthos-System wird voraussichtlich 2026 betriebsbereit sein und dann 15 Jahre lang etwa 2,5 Megatonnen pro Jahr speichern, insgesamt also etwa 37 Megatonnen. Das im Bau befindliche Onshore-Transportsystem bietet Platz für zukünftige CO 2 -Speicherprojekte.

Das Projekt ist mit Investitionen von 1,3 Mrd. Euro veranschlagt und zeigt, wie man die Wirtschaft ankurbeln und zugleich in den Klimaschutz investieren kann.