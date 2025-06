Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wird es für Kunden (m/w/d) einfacher, das volle Potenzial einer Sektorenkopplung auszuschöpfen. Überschüssigen Strom aus der Photovoltaik-Anlage kann in den Sonnenkraft Batteriespeicher, für die Beladung des Warmwasserspeichers (von Sonnenkraft) oder das Laden eines E-Autos genutzt werden. Die Erträge werden auf einer übersichtlichen Benutzeroberfläche des Smartfox Energiemanagers dargestellt – so weiß man, wie viel Überschussstrom gerade produziert wird und wo er hinfließt. Idealerweise sollte der Solarstrom für den Eigenverbrauch genutzt werden. Bzw. könnte das mitunter vorgeschrieben werden, um die Strom-Netzinfrastruktur nicht zu überlasten (was der Fall sein kann, wenn zu viel erneuerbarer Strom zur Einspeisung gelangen sollte). In Deutschland bereits in Kraft getreten, werden diesbezügliche Gesetzesänderungen auch in der Schweiz und in Österreich (u.a. Wirkleistungsvorgabe) in Kürze erwartet bzw. sind bereits in Kraft.

Netzbetreiber können/ müssen die „Stromautobahnen“ im Gleichgewicht halten und entsprechend Stromerzeuger vom/ans Netz bringen und/ oder mitunter auch Stromverbraucher (wie z. B. Wärmepumpen oder Wallboxen) abregeln. Mit dem Energiemanager von Smartfox hat man bei der eigenen PV-Anlage mit entsprechenden Abnehmern (Batterie, Wasserspeicher) einen Ausweg.



