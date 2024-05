Die neuen Uponor Vario S Edelstahlverteiler sind bestens auf den Einsatz in Flächenheiz- und Kühlsystemen abgestimmt. Die Anschlussstutzen passen zu allen Rohrdimensionen von Uponor – die Verteiler können so für sämtliche Flächenheiz- und Kühlsysteme des Unternehmens genutzt werden. Uponor bietet die Edelstahlverteiler von zwei bis 16 Heizkreisen mit einer Durchflussmenge von null bis 15 Litern an. So können sie für kleine Wohneinheiten bis zu größeren Gewerbegebäuden eingesetzt werden. In den Uponor Comfort Port Verteilerstationen lassen sich die neuen Edelstahlverteiler auch in Kombination mit Pumpengruppen, Differenzdruckreglern und Wärmemengenzähler-Anschlusssets kompakt einbauen.

Auch die neuen Stellantriebe fügen sich nahtlos in das Uponor Portfolio für Flächenheiz- und Kühlsysteme ein. Sie sind in dezentem Schwarz gehalten und eignen sich für die neuen Edelstahlverteiler genauso wie für ältere Modelle.