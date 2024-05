Ideen und Visionen in erfolgreiches unternehmerisches Handeln umzuwandeln, ist ein wesentliches Kriterium für die Staatliche Auszeichnung. Mit dem Beschreiten neuer Wege hat auch die Geschichte von Hoyer Brandschutz im Jahr 1990 angefangen: zu einer Zeit, in der vorbeugender Brandschutz deutlich weniger verbreitet und professionalisiert war als heute. Zudem durften bis in die 1980er-Jahre nur wenige zugelassene Firmen „rabattierfähige“ Löschanlagen bauen – also Anlagen, die von Versicherungen akzeptiert wurden. Auf Druck der Industrie wurde der Markt für einen größeren Kreis an Installateuren (m/w/d) geöffnet. Doch es gab ein Problem: Ihnen fehlte das nötige Engineering.

In dieser Nische machte sich Bruno Hoyer, der Vater des heutigen Geschäftsführers, im Jahr 1990 mit der Planung von Löschanlagen selbstständig. Ein schwieriges Unterfangen, denn während der Brandschutz heute in Gesetzen und Richtlinien genau geregelt ist und Fachliteratur oder Ausbildungen zur Verfügung stehen, gab es zu Beginn der 1990er-Jahre kaum einschlägiges Wissen.

„Mein Vater musste sich die Berechnungsgrundlagen für Löschanlagen oder das Know-how in der Ausführung aus verschiedenen Fachrichtungen selbst zusammensuchen. Da auch keine Fachkräfte zur Verfügung standen, wurden alle Mitarbeiter selbst angelernt“, erinnert sich Werner Hoyer-Weber.