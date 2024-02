Mit EB kann Sunfire nicht nur seine bislang fragmentierte Softwarelandschaft an Engineering-Tools vereinheitlichen, sondern auch die Fehleranfälligkeit durch konsistente Daten und automatisches Änderungsmanagement deutlich verringern. „Das erhöht die Dokumentationsqualität. Gleichzeitig bündelt EB Unternehmens-Know-how zentral in seiner Datenbank“, sagt Staroske. „Wir können so sehr viel effizienter arbeiten und versprechen uns einen geringeren personellen Aufwand.“ Besonders steht EBs Fähigkeit, disziplinübergreifend zu modularisieren im Sunfire-Fokus. „Wir arbeiten mit hoch standardisierten Modulen zum ‚Zusammenklicken‘ und skalieren Anlagen durch Multiplikation der Module“, so Staroske.

Und weiter: „Die Plattform hat unsere wichtigsten Anforderungen erfüllt: komplette Objektorientierung, glasklare Navigationsmöglichkeiten sowie bessere Elektro- und Verfahrenstechnik-Funktionen. Für letztere haben wir den Markt lange sondiert, und erst EB hat uns schlussendlich überzeugt.“

Aucotec wird Sunfire zudem intensiv bei EBs Einführung unterstützen.

In naher Zukunft plant Sunfire, EBs Engineering-Daten mithilfe intelligenter Integrationen unternehmensweit zu vernetzen. Dabei rechnet das Unternehmen mit einem steigenden Bedarf an Lizenzen, der durch Aucotecs flexibles Token-Lizenzmodell abgedeckt werden soll.

Für Aucotec ist die Kooperation mit Sunfire eine wichtige Bestätigung: „EB ermöglicht die einzigartige Verbindung der Vorteile einer hochstandardisierten Produktwelt mit den individuellen Anforderungen im Bereich Anlagenbau – und steht damit auch hier für effizientere Prozesse“, erklärt Uwe Vogt, Vorstand der Aucotec AG.

„Es ist besonders erfreulich, dass wir damit dieses innovative Unternehmen aus einem so zukunftsträchtigen, auf Nachhaltigkeit zielenden Technologieumfeld überzeugt haben.“