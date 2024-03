„Beim Hausbau steht das Thema Effizienz nicht erst seit den jüngsten Energiepreissprüngen permanent im Fokus. Durch die heute übliche dichte und energiesparende Bauweise, die den natürlichen Luftaustausch im Gebäudeinnern aber nahezu verhindert, ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mittlerweile alternativlos“, erläutert Christian Hofer, Geschäftsführer von Hoval in Österreich.

„Wer einen Neubau plant und gesunde Raumluft atmen will, kommt an einer Lüftungsanlage nicht vorbei, denn klassisches Fensterlüften ist längst nicht ausreichend“, betont Christian Hofer.

War es bisher eher mühselig, sich einen Überblick zu Leistungsmerkmalen und Preisen gängiger Wohnraumlüftungsanlagen zu verschaffen, erleichtert NeoFlow nun die Orientierung: „Mit NeoFlow bieten wir den Österreicherinnen und Österreichern erstmalig ein Komplettpaket für die ideale Raumluft an – zum Fixpreis“, erklärt Hofer.