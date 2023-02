„Die Außenluft ist ja seit Jahren Thema; man denke an Umweltverschmutzung, Feinstaub, CO2 etc.“, sagt Christina Schickmair, Produktmanagement Verantwortliche bei Kappa. „Wir bei Kappa kommen aus der Aerosolforschung und beschäftigen uns seit Jahren mit sauberer Luft für die Industrie. 2019 haben wir begonnen, uns mit Luft in Innenräumen, die nicht nur sauber, sondern gesund ist, zu beschäftigen.“ Das Ergebnis der Denkarbeit ist ein Filterelement, das nicht nur gängige Partikel wie Feinstaub, sondern auch Viren und Bakterien aus der Luft von Büros, Gaststätten und Fabriken filtern soll. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen damit schlagartig dem Zeitgeist entsprochen und musterte sich zum Trendsetter. In Folge beauftragte Kappa Filter Systems das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI in Wien) mit der Prüfung seines marktreifen Filterelements auf seine Viren-Abscheideeffizienz. Diese hält fest, in welchem Ausmaß ein Filter Viren aus der Luft herausfiltern, also abscheiden, kann.