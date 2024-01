Für ein behagliches und vor allem gesundes Innenraumklima spielt auch die Raumluftfeuchtigkeit eine wesentliche Rolle. Das Verhältnis von Luft und dem darin enthaltenen Wasserdampf (als „relative Feuchte in %“ bekannt) ist für das menschliche Wohlbefinden essenziell. Raumluftfeuchtigkeitswerte unter 40 % können relativ bald auch unangenehme Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Der Online-Workshop „Die Bedeutung der Raumluftfeuchtigkeit“ am 30. Jänner 2024 (10 – 12 Uhr), zu dem der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) einlädt, informiert über dieses wichtige Thema. Dabei werden Anforderungen an eine gesundheitsförderliche Raumluftqualität vorgestellt, analysiert und diskutiert sowie mögliche Lösungsoptionen aufgezeigt.

Dipl. Biomath. Anja Daniels vom deutschen Umweltbundesamt konnte für einen Vortrag zum Thema Hygiene und Dr.-Ing. Kersten Bux (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) für einen Vortrag zum Thema Arbeitsschutz gewonnen werden. Zudem werden in Kurzvorträgen technische Lösungsmöglichkeiten vorgestellt.

Die kostenfreie Veranstaltung wendet sich an Planer und Betreiber von Raumlufttechnischen Anlagen sowie an Produkt- und Komponentenhersteller.

Auf der FGW-Webseite, im Menüpunkt Veranstaltungen, findet man alle Details zum Programm – dort kann man sich auch anmelden oder Sie nutzen diesen direkten Anmeldelink.