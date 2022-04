Von der Küchenabluft zum BIM-Modell

Das Familienunternehmen Reven, in das Sven Rentschler vor 30 Jahren in vierter Generation nach seinem Maschinenbaustudium eingetreten ist, hatte sich in den knapp 100 Jahren davor einen Namen im Bereich der Küchenabluft gemacht.

Mit seinem Erfindergeist, der zu zwei bahnbrechenden Patenten geführt hat, lernte er, die Aerosole in Großküchen und Industrieproduktionen auf einfache, mechanische Art messbar, beherrschbar und reinigbar zu machen.

Dieses Know-How kommt in Pandemiezeiten zunehmend auch in Büro- oder Klassenräumen zum Einsatz: Ein Gespräch mit Moderator Klaus Paukovits, das den Blick auf etwas lenkt, das kaum zu sehen ist. Der spürbar, wenn die Reinigung erfolgreich war – auf saubere Luft und wie man sie erhält.