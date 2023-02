“Die Aufmerksamkeit war groß, als die Luftreiniger in die Kita eingezogen sind, aber inzwischen haben sich unsere Mitarbeiter und die Kinder längst an sie gewöhnt”, sagt Kindergartenleiterin Anke Gerdemann mit Blick auf den kleinen grauen Kasten, der in der Ecke des Gruppenraums der “Bären” steht. Die drei Teka-Luftreiniger in den Gruppen der DRK-Kita “Kleine Bunte Welt” in Coesfeld/D gehören bereits zum Inventar und fallen zwischen den Basteltischen und Spielsachen kaum auf. Vor einigen Monaten sind die Geräte in die Kindertagesstätte eingezogen – eine Spende der Firma Teka. “Wir haben uns riesig gefreut über die Chance, die Anlagen zu erhalten. Eine solche Anschaffung ist schließlich für eine Kita nicht selbstverständlich”, so Gerdemann. Der Kontakt zu dem Familienunternehmen sei über die Elternschaft zustande gekommen. Und der Absauganlagenhersteller habe dem Wunsch schnell und unbürokratisch entsprochen, so Teka-Geschäftsführer Simon Telöken.