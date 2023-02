Steht kein ausreichender Platz an einer Giebelwand zur Verfügung, eignet sich auch der Kniestock unter der Dachschräge zum Einbau des Lüftungsgerätes. Voraussetzung ist eine Einbauhöhe von ca. 85 cm. Das Gerät kann sowohl auf der Wand als auch platzsparend in der Wand installiert werden. Die Führung von Zu- und Abluft erfolgt durch Flexrohre im Sparrenbereich. Zwischen Zuluft- und Abluftventil ist ein Mindestabstand von 80 cm sicherzustellen, um einen Luftkurzschluss zu vermeiden.



An der Rückseite des Lüftungsgerätes werden die Außen- und Fortluftleitung mittels Rohrbogen an die vertikalen Rohrführungen über Dach angeschlossen. Die Dachdurchführungen werden mit einer speziellen Dachhaube (beispielsweise MV Plus von Schulte & Todt) erstellt. Auch hier ist ein Mindestabstand von 80 cm einzuhalten. Sämtliche Rohrleitungen müssen wasserdicht verbaut werden. Außerdem ist bei der Installation der M-WRG-II-Geräte eine Kondensatableitung vorzusehen, die an den Grauwasser- oder Regenwasserabfluss angeschlossen werden kann.



