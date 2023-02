Mit Stefan Ginsterblum hat Systemair seinen Außendienst im Bereich Lüftungstechnik neuerlich verstärkt. Der 44-Jährige hat sein Fach von der Pike auf gelernt und hat ist als Gas-Wasser-Installateur in die Branche eingestiegen. Später schloss Ginsterblum ein Studium als Ingenieur der Gebäudetechnik an der FH Biberach ab, so lernte er alle Bereiche in und um die Lüftungstechnik kennen. Seine beruflichen Branchenerfahrungen als Produktmanager sowie als Team- und Projektleiter wird er nun künftig im Außendienst bei Systemair einbringen.