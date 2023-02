„Seit mehr als 15 Jahren setzen wir uns für gute und gesunde Raumluftqualität in Schulen und Kindertagesstätten ein. Bestes Lernklima bei gleichzeitigem Infektionsschutz zum Wohle der jungen Generation und deren Lehr- und Betreuungskräften lag dem LTG-Innovations- und Entwicklungsteam schon immer am Herzen. Die LTG war der erste Hersteller, der dezentrale Lüftungsgeräte für die Nachrüstung an Schulen in Europa auf den Markt gebracht hat. Durch die Pandemie haben wir jetzt auch die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Schulen und Schulträger, der Baubehörden und der Politik. Für uns eine echte Trendwende hin zu professionellen Lüftungs- und Luftreinigungssystemen. Wir blicken daher zuversichtlich in die nächsten Monate und Jahre“, resümiert Udo Bergmann, Vertriebsleiter Raumlufttechnik, nach der Indoor-Air. Auf der Messe informierte LTG die Fachbesucher sowie Entscheider aus den Kommunen über die LTG-Kombilösungen gegen Corona: dezentrale Lüftungsgeräte und UVC-Luftreiniger, die auch in mobiler Ausführung erhältlich sind.