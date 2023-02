Beobachtet man die momentane Lage, so ist davon auszugehen, dass viele aufgrund der Pandemie verschobene Veranstaltungen in der Jahresmitte nachgeholt werden. Die Planungen hierfür sind bereits in vollem Gange. Eine große Menge Eventzelte und Veranstaltungshallen könnten dann mit mobiler Kälte versorgt werden. Parallel zu den bestehenden Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen und neuen Kältemaschinen würde dies die Kapazitäten noch weiter verknappen.



Delta-Temp bietet ein breites Sortiment an mobilen Lösungen an, wie etwa Klimaanlagen, Lüftungsgeräten oder Kaltwassersätzen. Wer also bereits sein nächstes Event plant – seien dies Branchentreffs, Roadshows o.ä. – kann dafür das passende Gerät mit dem tatsächlich benötigten Leistungsbedarf auswählen.