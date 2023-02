Hinter der „Mission Smart Filtering“ steht vor allem ein Mehr an Performance. Die intelligente Anlage ermöglicht ressourcenschonendes Arbeiten und bietet dabei gleichzeitig mehr Effizienz beim Absaugen und Filtern. Durch ihre intelligente Technik ermöglicht sie so eine größere Prozesssicherheit für hochwertigste Produkte. Das Herzstück der Anlage, die Steuerung VarioControl, bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur Vernetzung und ist etwa in der Lage via MQTT oder über OPC UA-Schnittstellen von Maschine zu Maschine zu kommunizieren.



„Mit der AirCube bieten wir eine Anlage auf höchstem Niveau, die sich vielseitig einsetzen lässt. Sie stellt unsere am stärksten digitalisierte Anlage dar und erfüllt die Ready-To-Go-Standards des IBN 4.0. Sie verringert die Stillstandszeiten, kann z.B. im Smart-Factory-Einsatz selbständig entscheiden, ob Ab- oder Umluft benötigt wird, spart Luft und Energie, reduziert die Energiekosten und CO2-Emissionen und ist automatisch prozessabhängig steuerbar. Dabei verbessert sie die Luftqualität im Arbeitsumfeld erheblich“, so Simon Telöken, Geschäftsführer von TEKA. Die AirCube kann weltweit überall dort eingesetzt werden, wo Metalle thermisch oder mechanisch bearbeitet werden und Rauche und Stäube beim Bearbeitungsprozess entstehen.