In den Werken in Moskau und Jaroslawl läuft jeweils der komplette Herstellungsprozess der Impfstoffe ab. Die biotechnologische Herstellung, die Aufbereitung und Konzentration sowie das Formulieren in der richtigen Konzentration und die sich daran anschließende Abfüllung und Einlagerung. Diese Vielfalt an Prozessen und Räumlichkeiten bedeutet wiederum für die Klimatechnik der einzelnen Produktionsschritte hohe Anforderungen.



Die Produktion von Impfstoffen erfolgt in sehr kleinteiligen Räumlichkeiten, die untereinander mit einem Schleusensystem verbunden sind. Je nach Produktionsschritt sind unterschiedliche Luftwechselraten erforderlich. Auch die Anforderungen an die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchte unterscheiden sich, müssen aber in jedem Raum rund um die Uhr konstant bleiben. Ähnlich verhält es sich bei der Frischluftrate der Räume und der Art und Weise wie die Luft in den jeweiligen Raum eingebracht, verteilt und wieder abtransportiert wird. Ein ausgeklügeltes Luftdrucksystem sorgt daher dafür, dass die Produktionsbedingungen bei R-Pharm stets den international gültigen Normen und Hygieneanforderungen entsprechen: VDI 6022, ISO 14644-1, GMP sowie der Federal Standard 209E.