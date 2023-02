„Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit AL-KO Air Technology“, sagte Jose La Loggia, Präsident von Trane Commercial HVAC in EMEA. Weiter: „Mit einem Ruf für nachhaltige Lösungen, Innovation und Qualität wird AL-KO Air Technology eine wichtige Erweiterung unserer sehr gut etablierten HVAC-Plattformen in Europa und Asien und unseres Fokus auf nachhaltige und effiziente Gebäude sein. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen von AL-KO Air Technology begrüßen zu dürfen und gemeinsam unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele für hocheffiziente Heizung, Kühlung und Lüftung, Raumluftqualität und Dekarbonisierung zu erreichen."

Rund 800 Mitarbeiter von AL-KO Air Technology in Europa und China werden nach Abschluss der Transaktion zu den Teams von Trane Technologies stoßen. Die drei Produktionsstandorte von AL-KO Air Technology – in Jettingen-Scheppach und Wittenberg in Deutschland sowie in Taicang/ China – werden Teil von Trane Technologies sowie der Vertriebsbüros in Europa und Asien.

„Trane Technologies ist das perfekte Zuhause für AL-KO Air Technology", sagte Christian Stehle, derzeitiger CEO von AL-KO Air Technology. „Wir teilen das Engagement für nachhaltige Innovation, operative Exzellenz, erstklassigen Kundenservice und einer positive Firmenkultur. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft.“

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Jahres erwartet. Bis dahin werden Trane Technologies und AL-KO Air Technology weiterhin als zwei getrennte Unternehmen agieren.