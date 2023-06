ATREA wurde 1990 als privates Familienunternehmen in der Waschküche (!) eines Familienhauses in Jablonec nad Nisou in der Tschechischen Republik gegründet. Heute arbeiten 400 Mitarbeiter (m/w/d) für das Unternehmen, das in über 30 Länder weltweit exportiert. Auch in Österreich ist ATREA seit einigen Jahren mit einer eigenen Niederlassung (in Wien) aktiv.

ATREA fertigt sein großes Lüftungsgeräte-Sortiment (bis zu 15 000 m3/h) mit allen Arten von Wärmerückgewinnungskernen (Gegenstrom-, Kreuzstrom- und Rotationsräder) in der 25.000 m2 großen Produktion selbst und betreibt auch ein international akkreditiertes Labor. Die Lüftungssysteme sind für den Einsatz in Wohn-/Büro /Gewerbe / Geschäfts-Räumen, aber auch für die Belüftung von Großküchen und Schulen bestimmt.

Einzigartig ist, dass ATREA die Plattenwärmetauscher selbst entwickelt und herstellt; auch das Steuerungssystem kommt aus eigener Entwicklung und Fertigung. Bei zugekauften Teilen (namhafter Hersteller) wird genauso auf Qualität geachtet, wie in der eigenen Produktion. Das wird durch Zertifizierungen bestätigt; ErP 2018 ist eine Selbstverständlichkeit; Fertigung nach dem Hygienestandard VDI 6022; ein Teil des Portfolios, darunter die Gewerbegeräte Duplex Flexi 650 - 6000, ist vom Passivhaus Institut in Darmstadt zertifiziert.