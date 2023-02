AL-KO Air Technology hat die Therme Erding über die gesamte Beratungs- und Planungsphase begleitet: „Dafür haben wir unsere digitalen Tools, den Gerätekonfigurator AL-KO AIRCLOUD und die AL-KO Life-Cycle-Costs (LCC) Berechnung genutzt. Damit lassen sich Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebskosten im Vorfeld exakt berechnen“, sagt Wutzl.

Die Lieferung der raumlufttechnischen Anlage stellte schließlich aber noch eine logistische Herausforderung dar: Mit einem Helikopter wurden die Geräte an einem 30 Meter langen Seil hängend über eine eigens gefertigte Trichtereinrichtung aus der Luft in die Kuppel der Therme eingebracht. Der Helikopterpilot und das Bodenteam leisteten dabei Präzisionsarbeit, um die empfindlichen Geräte an die richtigen Stellen zu transportieren. Der Aufwand habe sich allerdings gelohnt: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung für AL-KO Air Technology als Partner für die Klimatisierung unserer Therme“, erklärt Marco Neueder, Geschäftsleitung Technik Therme Erding. „Die Zusammenarbeit und letztlich auch das Endresultat entsprechen absolut unseren Vorstellungen.“