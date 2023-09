„Seit 1996 realisieren wir fortschrittliche Lösungen - eine Wand-zu-Wand-Küchenlüftungsdecke in Kombination mit einem Lüftungsgerät, um ein optimales Raumklima aus einer Hand zu gewährleisten. Auch Ablufthauben, Induktionshauben sowie Hauben mit integriertem Wärmetauscher zählen zu unserem Know-how und Repertoire“, erklärt Ing. Novica Glamocanin, Area Sales Manager bei der ATREA Austria GmbH. „Unsere vielseitigen Lösungen punkten durch perfekte Funktionalität und attraktives Design“.

In den vergangenen Jahrzehnten hat ATREA hunderte Projekte in ganz Europa erfolgreich umgesetzt, wie z. B. die 1 000 m2 große Lüftungsdecke in der Kantine des ŠKODA-Autowerks (35 000 Mitarbeiter), die zu den größten Industrieküchen Europas zählt.