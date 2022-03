ÖKKV verschiebt Jahrestagung auf 2023

Beim 1. Österreichischen Lüftungstechnik-Tag des HLK Magazins bietet sich heuer dennoch die Möglichkeit zum ausgiebigen Netzwerken. Das Themenfeld der Lüftungstechnik ist in der letzten Zeit durch die Corona-Pandemie verstärkt in den Fokus gerückt. Thematisch gibt es hier ein breites Feld, welches am Kongresstag am 6. Oktober in Wien dann genauer behandelt werden soll. Hier ein kleiner Auszug geplanter Themen:

* effektiver Energie-/Kosten-Ressourcen-Effizienz

* Qualitätsparameter (Hygiene, Behaglichkeit, Luftfeuchtigkeit),

* Serviceaspekte

* normkonformer Brandschutz

* Normen

* Corona und Lüftungstechnik