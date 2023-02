„Wir machen hier gemeinsam Zukunft in mehrerlei Hinsicht: Mit einem hochkompetenten Team entwickeln wir zukunftsfähige nachhaltige Produkte, produzieren diese in einer klimaorientierten Fertigung und stärken mit kontinuierlichen Investitionen den Standort Deutschland“, sagt Dr. Klaus Geißdörfer, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe.

„Als führender Hersteller von EC-Ventilatoren, die eine hohe Energieeffizienz aufweisen und ihren Einsatz bei Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie in der Informationstechnologie finden, liefern wir einen enormen Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit“, so der CEO weiter. Der Standort Hollenbach wurde 2007 eröffnet und seitdem sukzessive erweitert. Aktuell arbeiten dort rund 1.000 Personen. Das gesamte Werk ist ein „Plus Energie Gebäude“ und platinzertifiziert gemäß DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).

Direkt neben dem neuen Erprobungszentrum entsteht ein Gebäude für den eigenen Betriebsmittelbau. Dieses soll im Sommer 2022 bezogen werden. Hier werden zukünftig Maschinen und Werkzeuge zur Fertigung von Ventilator-Innovationen gebaut. Die Investitionen in die beiden Gebäude belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro.