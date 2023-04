Mit 01. März 2023 gründete DI (FH) Christine Westphal das in St. Pankraz/ Oberösterreich angesiedelte „Westphal Ingenieurbüro für Lüftungstechnik e.U.“

Mit diesem Beratungsunternehmen erfüllte sie sich einen lange gehegten Wunsch, nämlich ihr Fach- und Praxiswissen im Bereich hygienisch einwandfrei arbeitender RLT-Anlagen anderen zur Verfügung stellen zu können. Westphal war in den Bereichen Planung, Ausführung, Wartung & Service, Lüftungsreinigung und Lufthygiene tätig und ist in vier Normungsausschüssen aktiv (Reinigung/Reinhaltung von RLT-Anlagen, Brandschutzklappen, Wohnraumlüftungen, Küchenlüftungen). Durch ihre langjährigen Aktivitäten im Bereich Lüftungstechnik, insbesondere bei der Lufthygiene von RLT-Anlagen, und ihr entsprechendes Know-how ist sie einer der wenigen Top-Spezialistinnen in Österreich.

„Mein Ingenieurbüro berät Instandhalter, Ausführende, Planer und Bauherren bei raumlufttechnischen Anlagen und deren korrekten Umsetzung. Ich führe beispielsweise lufthygienische Baubegleitungen und hygienisch-technische Abnahmen von Lüftungsanlagen durch“, erklärt DI (FH) Christine Westphal gegenüber der HLK.

Aber schon im Vorfeld eines Bauprojektes, also bei der Planung, ist es wichtig, eine korrekte Ausschreibung von Lüftungsanlagen durchzuführen, damit die Anlagen lupenrein sowie einwandfrei in Betrieb gehen können und in weiterer Folge auch leicht zu reinigen/ warten sind sowie energieeffizient arbeiten. Das Westphal Ingenieurbüro für Lüftungstechnik (christine(at)westphal.co.at) steht auch hier bei Bedarf mit Rat und Tat zur Verfügung.