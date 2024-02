Gerald Auinger (49) hat ab sofort die Gebietsleitung für den Lüftungsexperten Blauberg Ventilatoren in Österreich übernommen.

Der gelernte Gas-Wasserinstallateur ist seit über 25 Jahren im SHK-Vertrieb tätig und ein gut vernetzter Branchenkenner. Mit seinem umfangreichen Wissen wird er das installierende Fachhandwerk, den Fachgroßhandel und Planer rund um die zentrale und dezentrale Wohnraumlüftung, gewerbliche Lüftung sowie Abluftlösungen von Blauberg Ventilatoren in ganz Österreich beraten. „Bei Fragen stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt der gebürtige Oberösterreicher gegenüber der HLK.

Blauberg Ventilatoren (Teil der international agierenden Blauberg Group) verfügt als Komplettanbieter im Lüftungsmarkt ein sehr umfangreiches Produktprogramm: Zentrale und dezentrale Wohnraumlüftung, gewerbliche Lüftungsanlagen (mit und ohne Wärmerückgewinnung) oder Abluftventilatoren zahlen hier u. a. dazu.

Die Lüftungssysteme sorgen für frische Luft in Industrie-/ und Gewerbebau, im Wohnbau oder in privaten Objekten – aber auch überall dort, wo besondere Anforderungen gestellt werden, etwa in Kindergärten, Arztpraxen oder Einkaufszentren.

Das zahlreiche Zubehör und das große Angebot an Luftverteilsystemen ermöglicht es, Systeme komplett aus einer Hand beziehen zu können.