Neuer Leiter Customer Service & Logistik

Gerald Schinkowitsch (48) ist neuer Leiter des Bereiches „Customer Service & Logistik“. Der gebürtige Niederösterreicher mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Logistik ist seit 2006 bei Trox und hat in dieser Zeit als Teamleiter Digitalisierungsprojekte wie etwa die Schnittstellenanbindung der Logistikpartner umgesetzt.

Als Leiter Customer Service & Logistik verantwortet Schinkowitsch mit seinem 17-köpfigen Team die Kundenbetreuung in Österreich und den Ländern Mittel- und Osteuropas und neu die gesamte Auftragserfassung und das Lager in Wien. Schinkowitsch folgt auf Michael Wurdits, der im Unternehmen bleiben und den neuen Bereich „E-Business“ aufbauen wird.



Schinkowitsch bringt langjährige nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Logistik, Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung mit. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hat er für Speditionen und Logistiker wie Delacher Transport, Spetrans International oder Röhrer Spedition gearbeitet.



„Service und Transparenz in der Logistikkette werden in Zukunft noch stärker zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor“, so der verheiratete zweifache Familienvater und passionierte Fischer über seinen neuen Verantwortungsbereich. „Derzeit arbeiten wir im Kundenservice etwa an digitalen Lösungen, damit unsere Kunden Sendungen in Echtzeit verfolgen können.“