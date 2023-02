Kalte Wintertemperaturen oder Einschränkungen im Gebäude lassen nicht immer die erforderliche Außenluftzufuhr in Räumen zu. Daher sollte man Bakterien, Viren & Co. in der Raumluft präventiv begegnen. „Genau dafür wurden die neuen mobilen HEPA-Lüftungsgeräte von YORK geschaffen. Aufgrund der jetzigen Covid-Situation stellen sie eine sehr sinnvolle Investition dar, wie uns auch die gute Resonanz am Markt zeigt. Für zusätzliche Sicherheit sind die robusten Geräte auch optional mit einem CO2-Sensor und UV-C-Lampen ausstattbar“, erklärt Mst. Ivan Lovrić, Verkauf HVACR Service und Digital Solutions bei Johnson Controls Integrated Solutions in Wien.

Johnson Controls stattet die Schulen einer deutschen Großstadt mit insgesamt über 100 Luftreinigungsgeräten mit HEPA-13-Filtern aus. Es zeigte sich: die Viren und Bakterien können zu 99,95 % aus der Raumluft gefiltert werden. Somit können die Geräte die Übertragung von Krankheitserregern in den Klassenzimmern verhindern.

Die mobilen YORK-Luftreinigungsgeräte sind für Raumgrößen von 75 bis 110 m² Fläche geeignet, filtern die Raumluft sehr effektiv, und minieren so das Infektionsrisiko in Gebäuden. Dass saubere Luft auch das Wohlbefinden der Nutzer erhöht, ist ein gewollter und wichtiger „Nebeneffekt“. Dank des schlanken, vertikalen Rahmendesigns und der kompakten Abmessungen (700 x 500 x 1.900 mm) findet man für das YORK-Luftreinigungsgerät relativ leicht einen geeigneten Aufstellplatz. Egal ob es sich dabei um eine Schulklasse, den Warteraum einer Arztpraxis, einen Veranstaltungsraum, ein Hotelzimmer oder Büroräumlichkeiten handelt.