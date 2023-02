Mit dem MCF-LW12CO2E Sensor ist es möglich die wichtigsten Parameter für ein gutes Raumklima in Echtzeit im Blick zu behalten. Er wurde für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert und eignet sich für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Gebäudeautomation, in der Zustandsüberwachung und für vorsorgende Wartungen. Zu den häufigen Anwendungsgebieten zählen aber unter anderem Schulen, Tagungsräume, Wartezimmer und Büros.