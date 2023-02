Die Gebäude in KfW-40 plus-Ausführung decken ihren Energiebedarf vollständig aus regenerativen Quellen. Neben selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik profitieren die ein bis fünf-Zimmer-Wohneinheiten von einem zukunftsträchtigen Konzept, das neben Wärme- und Warmwasserbereitung auch Lüftung mit Wärmerückgewinnung umfasst. Zur Ausstattung zählen daher die Komfortlüftungsgeräte von Meltem. Sie kommen in der Bauart M-WRG-II E-T-FC mit Feuchte- und CO2-Regelung zum Einsatz. Der Einbau erfolgt wandintegriert in der Variante U2 mit Zweiraumlösung. Nach dem Innenausbau bleibt nur eine Blende sichtbar. Die Zu- und Ablufträume – wie beispielsweise innen liegende Bäder – werden mit Flexrohren angeschlossen. So lassen sich vier Zimmer mit zwei Geräten wirtschaftlich be- und entlüften.