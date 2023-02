Auf der SHK-Fachmesse ifh im April sind lädt Meltem die Besucher und Besucherinnen ein, u.a. die Komfortlüftungsgeräte der Serie M-WRG-II live zu testen. Das Besondere an den Geräten: Die Filterung von Außenluft und Abluft erfolgt getrennt. Standardmäßig verfügen die Geräte über einen Feinstaub-Partikelfilter der Filterklasse ISO ePM1 60% (F7) für die Außenluft. Wie sich die Komfortlüftung steuern lässt, können die Messebesucher vor Ort mit der Meltem App ausprobieren. Sie erlaubt zu jeder Zeit den Zugriff auf die Geräte und viele Luftparameter.



Für den Anspruch an eine gehobene Fassadengestaltung präsentiert Meltem zudem die Fensterlaibungslösung. Sie führt die Luftkanäle bis in den Fensterbereich. Die Kanalenden für Außen- und Fortluft münden an der Fensterleibung und werden nur durch eine schmale Blende abgeschlossen. Auf der Fassade sind sie praktisch unsichtbar. Zu entdecken gibt es außerdem verschiedene Möglichkeiten zur Integration der Komfortlüftung in die Raumgestaltung: Von der Designabdeckung für das Gerät mit personalisiertem Fotomotiv bis zum formschönen Ventil als Abschluss der Luftkanäle bietet Meltem verschiedene Ideen für das Wohnumfeld.