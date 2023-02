„Die Indoor-Air war für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Produkte wieder live einem Fachpublikum vorzustellen“, sagt Marcel Oligschläger, Head of Key Account Management and Pre-Sales bei LG Air Solution. „Unsere Lösungen für Klima- und Lüftungstechnik sind in der Branche fest etabliert, doch in den vergangenen Monaten hatten wir wenig Gelegenheit, sie physisch zu zeigen. Digitale Veranstaltungen können die Hands-on-Erfahrung und das persönliche Gespräch einfach nicht vollständig ersetzen.“ Besonders die Deckenkassetten mit Luftreinigungsfunktion stießen bei den Fachbesuchern auf Interesse und führten zu mehreren Projektanfragen.