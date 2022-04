Komfortlüftung auch für Hochhäuser

Meltem bietet die Komfortlüftung M-WRG-II wahlweise mit einem Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager an. Mit ihm lassen sich bis zu 81 % der Feuchte aus der Abluft zurückgewinnen. Zudem rüstet Meltem die Geräte standardmäßig mit einem Hochleistungspartikelfilter der Klasse F7 (ISO ePM1 60 %) für die Außenluft aus. Er hält wirkungsvoll lungengängige Feinstaubpartikel wie Pollen, Ruß sowie Bakterien der Staubklasse PM1 zurück. Auch Aerosole in der Außenluft, die Viren enthalten könnten, werden erfolgreich abgeschieden.



In der Luft enthaltene Schimmelpilzsporen und weitere Reizpartikel, die Allergien auslösen können, führt ein solches Lüftungsgerät ebenfalls ab. Darüber hinaus befördert es CO 2 sowie schädliche Ausdünstungen (VOC) aus Farben, Teppichen und Möbeln nach draußen. Damit wird Ermüdungserscheinungen und Asthma wirkungsvoll vorgebeugt.



Meltem stellt auf der IFH Nürnberg in Halle 5, Stand 5.211 aus.